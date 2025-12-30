On est en vacances.
C’est vrai.
Mais ce qui se passe en Iran ne s’arrête pas
parce que nous on fait une pause.
Impossible de détourner le regard sur ce qui se passe.
Voir cette publication sur Instagram
Une publication partagée par Roots (@roots-officiel)
Une publication partagée par Roots (@roots-officiel)
En soutenant ROOTS, vous participez à la riposte contre la haine,le mensonge, l’oubli, et la désinformation.
En appuyant sur le bouton S'abonner, vous confirmez avoir lu et accepté notre politique de confidentialité et nos conditions d'utilisation