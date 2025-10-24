Hava Nagila Wall

Depuis Jérusalem en 1918 jusqu’aux cabarets de Paris, des stades à TikTok, Hava Nagila a traversé les siècles, les langues et les guerres. Chaque vendredi, ROOTS en diffuse une nouvelle version — comme un rituel de joie, de mémoire et de résistance. Car derrière sa mélodie festive, il y a une histoire : celle d’un peuple qui a choisi de danser pour exister.