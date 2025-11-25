FOLLOW

Le 7 octobre 2023 n’a pas commencé à 6h30 du matin…

7 octobre 2023

Il a commencé des années plus tôt, silencieusement, dans nos écrans.
Il a commencé des années plus tôt, silencieusement, dans nos écrans.

Des images anodines, des publications publiques, des traces numériques accumulées…

Tout ce qui semblait anodin est devenu un outil de repérage, de cartographie, de préparation.

Ce fonctionnement, longtemps sous-estimé, a construit l’une des failles sécuritaires les plus graves de l’histoire israélienne.

Ce carrousel retrace comment un front invisible, celui des réseaux sociaux, a ouvert la voie au pire.

 

 

