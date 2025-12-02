80 ans d’impunité balayés par l’IA

Pour la première fois, le soldat nazi qui exécute un Juif dans la photo du “Dernier Juif de Vinnitsa” a été identifié.

L’IA a déterré la vérité…

Et si ce n’était qu’un début ?

Entre 1941 et 1944, plus de deux millions de Juifs ont été assassinés par balles dans les fosses, les forêts, les ravins d’Europe de l’Est.

Des milliers de photos existent encore.

Des tueurs anonymes aussi.

Si l’IA peut retrouver Onnen, elle pourra peut-être retrouver les autres.

Mémoire. Vérité. Justice tardive.

C’est aussi ça, notre travail.