Abraham Joshua Heschel – Retenez bien mon nom épisode 1

Il y a quatre mois, Laëtitia, dans une vidéo de 2 minutes, a déclenché un raz-de-marée.
Aujourd’hui, l’histoire continue…
Voici le premier épisode de notre nouvelle série :
« Retenez bien mon nom »
Des histoires de liens oubliés, et pourtant bien réels.
Épisode 1 : Selma, 1965 : Abraham Joshua Heschel & Martin Luther King
Un rabbin. Un pasteur.
Deux routes différentes, un même combat : la justice.
—————
Interprétation : Laëtitia Applebum
Écriture et Réalisation : Yoram Salamon
—————
