Abraham Joshua Heschel – Retenez bien mon nom épisode 1

Il y a quatre mois, Laëtitia, dans une vidéo de 2 minutes, a déclenché un raz-de-marée.

Aujourd’hui, l’histoire continue…

Voici le premier épisode de notre nouvelle série :

« Retenez bien mon nom »

Des histoires de liens oubliés, et pourtant bien réels.

Épisode 1 : Selma, 1965 : Abraham Joshua Heschel & Martin Luther King

Un rabbin. Un pasteur.

Deux routes différentes, un même combat : la justice.

—————

Interprétation : Laëtitia Applebum

Écriture et Réalisation : Yoram Salamon

—————