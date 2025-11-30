FOLLOW

Abraham Joshua Heschel – Retenez bien mon nom épisode 1

Retenez bien mon nom episode 1

Il y a quatre mois, Laëtitia, dans une vidéo de 2 minutes, a déclenché un raz-de-marée.

Aujourd’hui, l’histoire continue…

Voici le premier épisode de notre nouvelle série :

« Retenez bien mon nom »

Des histoires de liens oubliés, et pourtant bien réels.

Épisode 1 : Selma, 1965 : Abraham Joshua Heschel & Martin Luther King
Un rabbin. Un pasteur.
Deux routes différentes, un même combat : la justice.
—————
Interprétation : Laëtitia Applebum
Écriture et Réalisation : Yoram Salamon
—————

 

 

