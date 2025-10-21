Les liens entre les mouvements politiques et l’islamisme – Omar Youssef Souleimane – Épisode 1

L’audition devait être banale.

Une salle sans couleur, des députés qui feuillettent leurs notes, un président de séance qui lit son protocole.

Mais ce jour-là, le silence a pris une autre dimension.

Car le témoin n’était pas un politique.

C’était Omar Youssef Souleymane, écrivain, réfugié syrien.

Un homme qui a survécu à la dictature, à la guerre, aux islamistes, et qui, treize ans plus tard, dit avoir retrouvé en France “le même souffle de haine, les mêmes mots, les mêmes visages.”

ROOTS a revu toute l’audition.

1h20 d’un échange étouffant, où la République s’est confrontée à sa propre cécité.

“Ce que j’ai fui, je le revois ici.”

Le président de la commission lance :

“Monsieur Souleymane, vous êtes auditionné pour votre ouvrage

Les Complices du Mal…”

Souleymane lève la main droite :

“Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.”

Quelques secondes de flottement.

Puis la première phrase tombe, tranchante :

“Ce que j’ai fui en Syrie, je le retrouve ici, dans les banlieues françaises.”

Dans la salle, plus un papier ne se tourne.

Les assistants parlementaires s’arrêtent d’écrire.

Les micros saturent à peine, le ton est calme, mais les mots claquent.

Urgence Palestine : la première alerte

Souleymane sort un dossier de sa serviette.

Photos. Captures d’écran. Vidéos de manifestations.

> “J’ai vu ces visages à Damas.

> Je les vois aujourd’hui à République.”

Il parle d’un mouvement créé le lendemain du 7 octobre 2023 :

Urgence Palestine.

Derrière le nom humanitaire, il décrit un réseau militant radical.

> “Son fondateur, Omar Al-Soumi, a salué le déluge d’Al-Aqsa

> c’est-à-dire le massacre du Hamas.”

Sur les images qu’il projette, on reconnaît des pancartes, des drapeaux,

et… des élus de la France Insoumise.

> “Mathilde Panot, Thomas Portes, Aurélien Saintoul…

> tous présents, côte à côte avec Al-Soumi.”

Le président de la commission se redresse.

Les regards se croisent.

Personne n’interrompt.

“Je filmais, grimé, comme en Syrie.”

Souleymane raconte.

Les manifs place de la République, de la Nation.

Des slogans :

“Israël assassin.”

“Macron complice.”

Et derrière les mégaphones, **les mêmes visages, semaine après semaine.**

> “J’y suis allé des dizaines de fois.

> Je filmais en secret.

> J’étais grimé, comme quand je filmais les islamistes en Syrie.

> Parce que dire la vérité est redevenu dangereux ici aussi.”

Une phrase tombe, comme une gifle :

> “Les jeunes croient marcher pour Gaza.

> En réalité, ils marchent derrière le Hamas.”

Les noms s’enchaînent, les liens se resserrent

Souleymane déroule, implacable.

> “Il y a aussi Perspectives musulmanes.

> Deux de leurs figures : Ahmed Ibrahim et Maria de Cortena.”

Le premier :

> “La Palestine est une terre d’Islam.”

> La seconde :

> “La guerre contre le terrorisme est une guerre contre les musulmans.”

> “Et les élus LFI ?

> Ils défilent avec eux.

> Toujours.”

La phrase résonne.

Elle n’accuse pas.

Elle constate.

Quand un député LFI remercie un centre djihadiste

Et puis vient le passage qui glace la salle.

> “Le député Sébastien Delogu a été félicité par Yahya Gouasmi,

> fondateur du Centre Zahra France.”

Un centre fermé par le ministère de l’Intérieur pour apologie du terrorisme.

> “Et vous savez ce qu’il lui a répondu ?

> Il a écrit : *‘Merci pour votre soutien.”

Un brouhaha nerveux s’installe.

Certains députés feuillettent frénétiquement leurs notes.

D’autres fixent le vide.

Souleymane, lui, ne détourne pas les yeux.

> “Ce n’est pas un accident, dit-il.

> C’est un système.”

> “Ils savent. Et c’est ça, le plus grave.”

Un député demande :

> “Mais pensez-vous qu’ils en ont conscience ?”

Souleymane le regarde, droit.

> “Ils savent. Et c’est ça, le plus effrayant.

> Ces alliances ne sont pas naïves.

> Elles sont électoralistes, stratégiques, calculées.”

Et il ajoute :

> “La France Insoumise s’adresse aux musulmans en tant que musulmans,

> pas en tant que citoyens.

> C’est ça, le discours le plus dangereux.

> Ce n’est plus de la solidarité,

> c’est du séparatisme politique.”

Le puzzle se recompose

ROOTS a revu, recoupé, vérifié.

Les noms, les visages, les citations.

Tout ce que Souleymane dit dans cette salle existe, documenté.

Photos. Articles. Vidéos publiques.

Aucune réaction officielle au jour où nous retranscrivons cet article

La commission d’enquête et les députés remercient poliment.

Ce que ROOTS prépare ensuite

Ce premier épisode, LES LIENS, est la première pièce d’un dossier explosif.

Chaque volet de cette commission d’enquête dévoile un étage du même système :

1. Les Liens : les connexions visibles entre élus et militants islamistes.

2. L’Idéologie : comment l’antisémitisme s’est banalisé dans le discours politique.

3. Les Réseaux : médias, influenceurs, associations : la toile invisible.

4. Le Plan : ce que cela dit du futur politique de la France.

ROOTS publiera chaque partie, analysée, contextualisée, traduite en clair.

Parce que la vérité n’a de valeur que lorsqu’elle est comprise.