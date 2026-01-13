Claude Lelouch revient d’Israël…

C’était il y a 20 ans, Thierry Ardisson recevait Claude Lelouch dans 93, Faubourg Saint-Honoré.
Il revenait tout juste d’Israel…
Voir cette publication sur Instagram
Une publication partagée par Roots (@roots-officiel)
Une publication partagée par Roots (@roots-officiel)
En soutenant ROOTS, vous participez à la riposte contre la haine,le mensonge, l’oubli, et la désinformation.
En appuyant sur le bouton S'abonner, vous confirmez avoir lu et accepté notre politique de confidentialité et nos conditions d'utilisation