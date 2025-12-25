FOLLOW

Exode : d’où vient le mot « Palestine » ?

Exode

Quand un empire gagne une guerre,
il ne se contente pas de prendre des terres.
Il réécrit l’Histoire.

Cette vidéo, réalisée par l’extrêmement talentueux @jax_motiondesigner, raconte un moment-clé que beaucoup citent… sans jamais le connaître.

Une histoire expliquée avec une précision chirurgicale, grâce à une IA domptée par l’intelligence humaine, pas l’inverse.

Immersion totale.
Pas de raccourcis.
Juste les faits.
Et une question à la fin :

Savez-vous vraiment d’où vient le mot « Palestine » ?

 

 

