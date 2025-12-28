Hava Nagila – André Rieu à Maastricht

Samedi soir, sortie de Shabbat, pour une fois, notre nouvel épisode d’Hava Nagila arrive après…

Une nouvelle version qui nous vient de Maastricht, aux Pays-Bas, en 2010.

Le Johann Strauss Orchestra, cet orchestre pop fondé par André Rieu, reprend à son tour à sa façon ce chant né à Jérusalem.

Violons, chœurs, public debout : la salle entière devient un cercle. Il en manque peu pour créer une hora symphonique.

Peu importe la langue, le tempo ou le décor, la joie circule.