Interview ROOTS de Justine in Israel

Quand Justine a quitté la France, ce n’était pas une fuite. C’était un appel.

Dans cet entretien, elle parle d’exil qui n’en est pas un,

de légitimité qu’on construit, de France qu’on aime mais qui blesse, d’Israël qu’on choisit, avec ses tempêtes et son intensité.

Justine dit ce que beaucoup pensent sans jamais l’avouer : qu’on ne revient plus tout à fait la même après avoir posé un pied ici.

Une conversation, drôle, douce et brute à la fois, comme elle.

Interview intégrale à retrouver sur le YouTube de ROOTS