Iran : morts, mensonges et silences — Emmanuel Razavi sans filtre

Depuis plusieurs semaines, l’Iran s’enfonce dans une répression sanglante. Derrière les chiffres officiels : des morts, des disparus, un peuple pris en étau. Dans cette interview sans détour, Emmanuel Razavi, grand reporter, auteur journaliste et spécialiste de l’Iran, répond à nos questions. Interview enregistrée le 14/01/2026 Abonnez-vous, partagez, et surtout : écoutez jusqu’au bout.
cover Iran razavi site

