Jérusalem dans les années 20, colorisé et remasterisé

Jérusalem, il y a un siècle : la poussière des souks, les voix qui s’entrecroisent, les remparts de Soliman qui découpent le ciel. Mont Scopus, mont des Oliviers, la Vieille Ville, la “nouvelle” qui pousse — le Dôme du Rocher, Al-Aqsa, le Mur occidental, le Saint-Sépulcre… On voit la ville respirer, vendre, prier, transporter l’eau en temps de sécheresse, s’agiter aux portes de Jaffa, de Damas, d’Hérode.



On regarde, et d’un coup, tout ce qu’on croyait figé redevient vivant.

Hommage à Nass, qui a restauré et colorisé (pour l’ambiance, non historiquement exacte) et créé une bande-son pour la version complète (~11’). Son travail réveille la matière : stabilisation, nettoyage, netteté, 60 fps, HD — bref, il redonne du souffle à la mémoire. Respect.

Crédits & source

Images d’origine (N&B) : Musée départemental Albert-Kahn (fonds Camille Sauvageot).

Notre post : extrait vertical 9/16 de 2’ tiré de la restauration longue de Nass (@nass_0 sur YouTube).

Note : les couleurs sont ajoutées pour l’atmosphère et ne reflètent pas des données historiques.