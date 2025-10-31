FOLLOW

Recevez les news ROOTs avant tout le monde !

En appuyant sur le bouton S'abonner, vous confirmez avoir lu et accepté nos conditions générales. Privacy Policy and Terms of Use
FOLLOW
Instagram TikTok Linkedin Youtube Facebook
SOUTIENS ROOTS !
Instagram TikTok Linkedin Youtube Facebook

Jérusalem dans les années 20, colorisé et remasterisé

Jérusalem dans les années 20, colorisé et remasterisé
Jérusalem, il y a un siècle : la poussière des souks, les voix qui s’entrecroisent, les remparts de Soliman qui découpent le ciel.

 

Jérusalem, il y a un siècle : la poussière des souks, les voix qui s’entrecroisent, les remparts de Soliman qui découpent le ciel. Mont Scopus, mont des Oliviers, la Vieille Ville, la “nouvelle” qui pousse — le Dôme du Rocher, Al-Aqsa, le Mur occidental, le Saint-Sépulcre… On voit la ville respirer, vendre, prier, transporter l’eau en temps de sécheresse, s’agiter aux portes de Jaffa, de Damas, d’Hérode.


On regarde, et d’un coup, tout ce qu’on croyait figé redevient vivant.

Hommage à Nass, qui a restauré et colorisé (pour l’ambiance, non historiquement exacte) et créé une bande-son pour la version complète (~11’). Son travail réveille la matière : stabilisation, nettoyage, netteté, 60 fps, HD — bref, il redonne du souffle à la mémoire. Respect.

Crédits & source
Images d’origine (N&B) : Musée départemental Albert-Kahn (fonds Camille Sauvageot).
Notre post : extrait vertical 9/16 de 2’ tiré de la restauration longue de Nass (@nass_0 sur YouTube).
Note : les couleurs sont ajoutées pour l’atmosphère et ne reflètent pas des données historiques.

SOUTENEZ ROOTS

En soutenant ROOTS, vous participez à la riposte contre la haine,le mensonge, l’oubli, et la désinformation.

Partager cette publication:

A découvrir également...

Ne ratez plus aucun de nos contenus !

En appuyant sur le bouton S'abonner, vous confirmez avoir lu et accepté notre politique de confidentialité et nos conditions d'utilisation