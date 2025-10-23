FOLLOW

Le retour des juifs de Damas ?

Selon Ici Beyrouth, la synagogue de Faranj à Damas a rouvert après des décennies de silence. Un geste symbolique, presque mystique : neuf Juifs, quelques prières, et une mémoire qu’on croyait effacée. Un signe fragile mais réel du retour d’une présence juive en Syrie ?

 

C’est Ici Beyrouth, un média libanais qui l’affirme : dans la vieille ville de Damas, la synagogue de Faranj vient de rouvrir ses portes après des décennies de silence.
Prières, cérémonies, bougies, chants…
Des scènes qu’on pensait condamnées à l’histoire.

L’article parle d’un « retour historique » : des familles juives revenues de l’étranger, un rabbin syro-américain, Henri Hamra, candidat aux élections locales, et une communauté juive syrienne qui réapparaît timidement sur la carte.

Sauf qu’il faut garder la tête froide.
Derrière le mot « retour », il y a surtout neuf personnes recensées dans tout le pays, selon France 24.
Neuf.
Autant dire un vestige, pas une renaissance.

Le geste est symbolique, oui.
Mais il en dit long sur la Syrie d’après-guerre, en quête de réhabilitation internationale.
Rouvrir une synagogue, c’est envoyer un message : “Regardez, on sait encore cohabiter.”
Une opération de mémoire… et peut-être un peu de com’.

Le patrimoine juif syrien, lui, reste un champ de ruines.
La mythique synagogue de Jobar, bombardée.
Des maisons confisquées, des cimetières laissés à l’abandon.
Mais dans ce décor brisé, une poignée de fidèles rallument la lumière.

Alors oui, selon Ici Beyrouth, les Juifs sont de retour à Damas.
Mais pour l’instant, ce n’est pas encore une histoire de renaissance.
C’est une histoire de fantômes qui refusent de disparaître.

Source principale : Ici Beyrouth
Étayée par France 24, RFI, Al-Monitor et WSKG (février 2025).

 

 

