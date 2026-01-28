Matricule 157 178

Il s’appelait Young Perez.

À à peine 20 ans, ce petit juif de Tunis, devient champion du monde de boxe en 1931.

Et puis la guerre, la déportation..

« Young et moi » est un magnifique documentaire réalisé par Sophie Nahum qui depuis des années, réunit sans relâche les témoignages des derniers survivants de la Shoah (@lesderniers_thelastones ,@lesderniers.tv).

Une quête à laquelle a pris part l’acteur Tomer Sisley qui recherche les traces de ceux qui ont connu Young Perez, ceux qui peuvent encore raconter.

