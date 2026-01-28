FOLLOW

Matricule 157 178

Young Perez

Il s’appelait Young Perez.
À à peine 20 ans, ce petit juif de Tunis, devient champion du monde de boxe en 1931.

Et puis la guerre, la déportation..

« Young et moi » est un magnifique documentaire réalisé par Sophie Nahum qui depuis des années, réunit sans relâche les témoignages des derniers survivants de la Shoah (@lesderniers_thelastones ,@lesderniers.tv).

Une quête à laquelle a pris part l’acteur Tomer Sisley qui recherche les traces de ceux qui ont connu Young Perez, ceux qui peuvent encore raconter.

🎬Pendant une semaine, la collaboration ROOTS × Les Derniers ouvre l’accès gratuitement au visionnage de ce documentaire. Il vous suffit de vous rendre sur le lien indiqué en story et en description dans le profil, et d’entrer le code promo ROOTS.

 

 

